Le milieu de terrain anglais Chris Bart-Williams est décédé à 49 ans

Black monday.

Ce lundi a été une journée noire pour Sheffield Wednesday. Après avoir appris la disparition de leur ancien joueur et entraîneur Trevor Francis, le club du nord de l’Angleterre a été mis au courant de celle de Chris Bart-Williams, qui a également porté ses couleurs de 1991 à 1995. Lors de ce passage, il avait d’ailleurs joué sous les ordres de Trevor Francis. « C’est l’un des jours les plus sombres de notre histoire », ont fait savoir les dirigeants de Sheffield Wednesday. L’ex-milieu de terrain des Espoirs anglais a été retrouvé sans vie à seulement 49 ans.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of our former player Chris Bart-Williams.

Our thoughts go out to Chris’ family and friends at this truly difficult time. pic.twitter.com/aR5p9tmtCL

— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023