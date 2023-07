Il valait un million.

L’ancien attaquant anglais, Trevor Francis, est décédé d’une crise cardiaque, ce lundi, à l’âge de 69 ans. En 1979, Francis était entré dans l’histoire en franchissant la barre symbolique du million de livres, lors de son transfert entre Birmingham et Nottingham Forest. Une signature marquante, puisqu’il inscrira l’unique but de la rencontre entre Forest et Malmö en finale de C1 la même année, avant d’être de nouveau sacré la saison suivante.

Également passé par la Sampdoria, l’Atalanta, Manchester City ou Sheffield Wednesday, Trevor Francis est resté comme l’une des figures du football anglais des années 1980, portant également la tunique nationale à 52 reprises.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.

A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr

— Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023