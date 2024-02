Pronostic Rouen Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Monaco se sort du piège rouennais

Le dernier 8e de finale de Coupe de France nous amène au stade Robert-Diochon avec l’opposition entre le FC Rouen et l’AS Monaco. La formation normande évolue dans le championnat National où elle occupe la 7e place, avec 9 points de retard sur le 2e, Niort. Toutefois, le FCR compte un match de moins que les Chamois. A noter également que la formation normande a été sanctionnée de 5 points de pénalité qui l’empêchent d’être pleinement dans la course à la montée. Pour atteindre ces 8es de finale, les Rouennais ont réalisé un exploit au tour précédent en sortant Toulouse (3-3, victoire aux tab) le champion en titre à la suite d’un match spectaculaire. Depuis ce succès, Rouen s’est incliné lors de ses deux derniers matchs face à Nîmes et Versailles en National.

En face, Adi Hütter avait parfaitement débuté avec Monaco avec une première partie de saison intéressante. Depuis quelques semaines, l’Autrichien est soumis à des critiques car sa formation ronronne. En effet, le club du Rocher reste sur 3 journées de Ligue 1 sans la moindre victoire. Cette mauvaise spirale a eu pour conséquence de voir Monaco reculer à la 5e place avec 4 unités de retard sur Nice, 2e. Cette Coupe de France demeure un objectif majeur du club puisque l’ASM ne dispute pas de compétition européenne. Lors des tours précédents, les Monégasques ont fait le job en déplacement avec des succès à Lens et Rodez. Plus à l’aise loin de ses bases, le club de la Principauté compte sur les Ben Yedder, Golovin, Ben Seghir, Akliouche et même sur Minamino qui a rejoué quelques heures seulement son élimination de la Coupe d’Asie. Un cran au-dessus, Monaco devrait faire le taf face à Rouen et décrocher son ticket pour les quarts de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

24 heures après la défaite du Japon en Coupe d'Asie, Minamino rejoue déjà avec Monaco