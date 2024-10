Les supporters du SC Bastia interdits de déplacement à Ajaccio

Les Bastiais non reçus 5 sur 5.

Chaque année le même couperet tombe : la préfecture de Corse du Sud a une nouvelle fois interdit les supporters bastiais de déplacement chez leurs voisins ajacciens. Plus encore, le match du 26 octobre prochain entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia, comptant pour la 10e journée de Ligue 2, a été classé à haut risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, lui attribuant la note maximale de 5 sur 5 sur l’échelle du danger.

Voici l'arrêté d'interdiction du déplacement des supporters du SC Bastia pour le derby à l'AC Ajaccio le 26 octobre, un arrêté frappé, et c'est mon avis, du sceau du grand n'importe quoi : pic.twitter.com/MqgmwlRteQ — Julien Pernici (@JulienPernici) October 7, 2024

Malgré les négociations engagées depuis de longs mois pour éviter une telle interdiction, la nouvelle ne surprendra pas grand monde, puisque supporters bastiais comme ajacciens ne peuvent se rendre chez leurs voisins depuis plusieurs années déjà, la faute aux violences et troubles à l’ordre public répétés lors des anciens derbys corses. Ferme, la préfecture rappelle que « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du SC Bastia ou se comportant comme tel ne pourra accéder au stade et à ses environs, pas plus qu’au centre-ville d’Ajaccio ».

Une décision qui pourrait aussi s’appliquer au déplacement des supporters lyonnais dans leur propre stade.

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2