Enzo Genton marque son premier but en Ligue 2 d'un retourné acrobatique, son oncle commente

Une histoire de famille.

Lorient n’a fait qu’une bouchée d’Ajaccio ce vendredi lors de la septième journée de Ligue 2 (3-0), a pris la deuxième place du championnat, et un petit jeune de 18 ans s’est mêlé à la fête. Enzo Genton, troisième buteur, a marqué une magnifique retourné sous la barre en toute fin de match. Ce but, son premier en professionnels, a un double mérite. Premièrement, sceller pour de bon la victoire lorientaise, et deuxièmement d’être commentée, sur le plateau de BeIN Sports, par son oncle Florian. « Que l’histoire est belle, avec son père [Benjamin] qui a porté le maillot de Lorient toutes ces années [entre 2004 et 2010], commentait ce dernier dans la foulée du but. Bravo mon Enzo. »

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🤩 Enzo Genton, neveu de @Florian_genton, marque son premier but en pro… Et quel but ! pic.twitter.com/JAr8gqNuIV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2024

« Je saurais même pas l’expliquer, a ensuite raconté le Lorientais au micro de BeIN Sport. Je suis un peu devant la balle. Je me dis juste que c’est le geste que j’ai à faire. Je pense pas que j’en mettrai d’autres comme ça, en tous cas pas avant un petit moment. »

Gentonton.

