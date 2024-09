Grenoble, Lorient et Dunkerque s’emparent du podium de Ligue 2

Plus de trois buts par match un vendredi soir, ça promet un derby parisien Troyes – Metz enflammé.

Pour la première fois depuis le début de la saison et à la suite du mouvement de grève des supporters de Ligue 2 pour la programmation des matchs le week-end, le multiplex du vendredi se jouait à douze équipes. Si les groupes d’ultras ont poursuivi les protestations, à l’instar de ceux du FC Lorient, les pelouses ont offert du suspens et des buts.

Trois points, douze équipes

Lorient justement, alors qu’Olivier Pantaloni retrouvait son ancien club d’Ajaccio, a profité de sa supériorité numérique pour l’emporter face aux Corses (3-0). Éli Junior Kroupi, à 18 ans, est bien décidé à montrer qu’il peut jouer à un très bon niveau, alors qu’Enzo Genton a marqué son premier but en professionnel d’un beau retourné. Ils permettent aux Merlus de s’emparer de la deuxième place, à égalité avec le Grenoble d’Oswald Tanchot.

Les Isérois grimpent de sept places au classement à la faveur de leur succès à domicile, obtenu face à une moribonde équipe clermontoise (3-0). Les hommes de Sébastien Bichard, à 10 contre 11 pendant la dernière demi-heure après l’expulsion de leur gardien Massamba N’Diaye, ont pris l’eau et un but du redoutable Pape Meïssa Ba. Le Sénégalais a marqué six fois cette saison.

En attendant Metz et le Paris FC ce samedi, Dunkerque, Annecy et Bastia ont tous les trois fait match nul dans le top 7. Le club du Nord s’en est remis à son Finlandais Naatan Skyttä, venu de Toulouse cet été, pour égaliser contre Martigues (1-1), réduit à 10 après une sortie tout aussi audacieuse que dangereuse de son gardien Yan Marillat.

Les deux autres se sont séparés sur un nul emballant, après que Trévis Dago a égalisé (2-2) lors des dix dernières minutes et que Monsieur Thierry Bouillé, arbitre ce soir, a décidé de siffler après six minutes de temps additionnel. Le jeune de 19 ans, prêté par Lille, n’était rentré que dix minutes plus tôt. Trois points séparent ce soir Grenoble, 1er, d’Ajaccio, 12e.

Deuxième victoire de rang pour Laval

Dans cet amas d’équipes, Laval a pris le meilleur sur Pau (3-1). Les Tango gagnent pour la deuxième fois d’affilée, et Malik Tchokounté, double buteur face à Rodez cette semaine, a récidivé à 36 piges. Il emmène dans son sillage Malik Sellouki, auteur de son sixième but cette saison. Enfin, Amiens, huitième, laisse Rodez dans la zone rouge, après être revenu sur son adversaire du soir (2-1). Merci Louis Mafouta, double buteur sur penalty.

Rodez, 17e, peut encore regarder dans le rétroviseur : Troyes reçoit Metz, ce samedi (20h).

Amiens 2-1 Rodez

Buts : Mafouta (69e, SP, et 82e, SP) pour les Amiénois // Nkada (30e) pour le RAF

Expulsion : Ngouyamsa Nounchil (90e+7) pour le RAF

Bastia 2-2 Annecy

Buts : Cissé (39e) et Boutrah (50e) pour les Bastiais // Guevara (10e, CSC) et Dago (83e) pour Annecy

Grenoble 3-0 Clermont

Buts : Rigo (45e+1), Benet (63e) et Ba (84e) pour les Isérois

Expulsion : N’Diaye (58e) pour les Auvergnats

Laval 3-1 Pau

Buts : Roye (29e), Tchokounté (40e, SP) et Sellouki (80e) pour les Tango // Ngom (30e) pour Pau

Lorient 3-0 Ajaccio

Buts : Kroupi (70e et 78e) et Genton (90e+2) pour les Merlus.

Expulsion : Jabol-Folcarelli (17e) côté corse

Martigues 1-1 Dunkerque

Buts : Robin (10e) pour Martigues // Skyttä (71e) pour l’USLD

Explusion : Marillat (52e) à Martigues.

Auxerre met Brest au tapis