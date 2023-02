Lorient rallume la lumière contre Ajaccio

Lorient 3-0 Ajaccio

Buts : Dieng (6e, SP), Faivre (43e) et Ponceau (58e) pour les Merlus

Les Merlus baignent à nouveau sous le soleil.

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Lorient a retrouvé le sourire et la victoire en couchant aisément Ajaccio (3-0), ce dimanche sous le soleil illuminant le Moustoir. Il faut dire que la main maladroite d’Oumar Gonzalez, dans la surface ajaccienne, dès les premières minutes facilite la tâche des hommes de Régis Le Bris qui prennent les devants grâce au premier pion de Bamba Dieng sous ses nouvelles couleurs (1-0, 6e). Le Sénégalais est imité par une autre recrue hivernale, Romain Faivre, opportuniste juste avant la pause après une action menée par Ibrahima Koné et Enzo Le Fée (2-0, 43e).

Pas vernis suite à une main de Jean-Victor Makengo dans sa surface (16e) non sifflée par Eric Wattellier, l’arbitre de la rencontre, les Corses subissent malgré tout la fougue des locaux qui plient la rencontre à l’heure de jeu sur une offensive initiée par l’excellent Le Fée, dont le décalage pour Dieng amène un centre à ras de terre repris victorieusement, et en deux temps, par Julien Ponceau (3-0, 58e). Le score ne bougera plus malgré le but de Koné, logiquement refusé pour une main de ce dernier (66e), figeant ainsi les joueurs d’Olivier Pantaloni à la 19e place du championnat (18 points), tandis que les Merlus profitent des déboires de leurs concurrents directs (Nice, Lille, Lyon) pour se replacer dans la course à l’Europe (7e avec 39 unités).

Dieng et Faivre buteurs : le mercato hivernal de Lorient est une réussite. Terem Moffi n’est plus qu’un lointain souvenir.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Kalulu, Meité, Talbi, Le Goff – Le Fée (Abergel, 65e), Makengo – Faivre (Diarra, 74e), Ponceau (Aouchiche, 74e), Dieng (Le Bris, 65e) – Koné (Doucouré, 85e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Ajaccio (4-1-4-1) : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Avinel, Alphonse – Vidal (Puch-Herrantz,77e) – Hamouma (Levine, 77e), Marchetti, Barreto, Bayala (Botué, 87e) – Soumano (Djitté, 62e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.