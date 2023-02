Pronostic Lorient Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient retrouve le sourire face à Ajaccio

Parti pied au plancher, Lorient est désormais rentré dans le rang. Sensation du début de saison, le club breton évolue dorénavant à un rythme nettement moins soutenu. Les choix de la direction du FCL de se séparer de Moffi et Ouattara ont certainement renfloué les caisses du club, mais ont affaibli l’équipe. Dieng et Faivre sont bien arrivés, mais n’apportent pas autant que les partants. Lors des 3 dernières journées, les Merlus ont obtenu un nul contre Angers, la lanterne rouge, dans une rencontre où ils ont été sauvés par l’excellente prestation de Mannone. Ensuite, les Bretons ont perdu à deux reprises contre Reims (4-2) et le week-end dernier face à Nantes (1-0). Progressivement, Lorient recule au classement et se retrouve désormais en 8e position avec 36 points, soit 18 de plus que la relégation. Quasiment assuré de son maintien, Lorient a seulement besoin de quelques unités supplémentaires pour s’assurer d’une fin de saison tranquille.

De son côté, Ajaccio s’attendait à souffrir lors de cette saison de Ligue 1. Promu cet été, le club corse était conscient qu’avec ses moyens limités et les 4 relégations de fin de saison, une mission difficile s’avançait face à lui. Les Ajacciens ne déméritent pas et luttent à chaque rencontre, mais se retrouvent dans la zone rouge. Actuellement, la bande de Pantaloni accuse 1 point de retard sur le premier non-relégable, Troyes. Depuis la reprise, l’ACA s’est seulement imposé à deux reprises à chaque fois contre Angers, dernier du classement. Lors des autres rencontres, la formation corse s’est systématiquement inclinée, ce fut une nouvelle fois le cas à Nice le week-end dernier malgré un bon match de sa part (3-0). Lors des 8 dernières rencontres disputées, Ajaccio a inscrit seulement 4 buts dont 3 lors des matchs face à Angers. En difficulté, Ajaccio pourrait permettre à Lorient de se relancer en remportant un nouveau succès.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

