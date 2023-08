Les supporters de Caen interdits d’accès au centre ville de Laval

Nos préfets ont du talent épisode 473.

Leader de Ligue 2, le Stade Malherbe Caen se rendra à Laval ce samedi pour tenter d’enquilller un cinquième succès consécutif depuis la reprise. En marge de cette rencontre, les supporters du SMC ne sont pas les bienvenus en Mayenne. « Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du stade Malherbe Caen ou se comportant comme tel, d’accéder au centre-ville de Laval dans le périmètre délimité en annexe », pose l’arrêté pris par la préfète.

Parmi les justifications évoquées, un antagonisme entre les deux camps « exprimé lors des matchs aller et retour entre les deux clubs au cours de la saison 2022-2023 . » Mais aussi, et c’est là que cette décision étonne, le fait que cette rencontre soit classée « en niveau 1 (match appelant un flux important de supporters) par la division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. » Ce qui est tout simplement le niveau le plus bas au sein de l’échelle utilisée par la DNLH.

Risible mais ce sont, encore une fois, les supporters qui en font les frais.