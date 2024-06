La Belgique s’impose contre le Monténégro, Kevin De Bruyne buteur et honoré

Buts : De Bruyne (44e) et Trossard (90e+3)

Un « anniversaire » bien fêté.

Célébré pour sa centième sélection avec la Belgique, Kevin De Bruyne a fait gagner son pays lors du match amical contre le Monténégro : juste avant la pause, le milieu de terrain de Manchester City a fait la différence de loin en profitant d’une mauvaise sortie de Matija Sarkic. Leandro Trossard, lui, a enfoncé le clou sur penalty dans le temps additionnel.

Kevin De Bruyne with his family celebrating his 100th cap for Belgium, lovely🔥 pic.twitter.com/mWeunEutIs

