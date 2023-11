La Serbie, le Monténégro et la Croatie sanctionnés par l’UEFA

D’une pierre, trois coups.

L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé ce mercredi de sanctionner les fédérations de Serbie, de Croatie et du Monténégro suite à des incidents survenus durant la dernière trêve internationale.

Pour la Croatie, la sanction porte sur les comportements racistes de ses supporters lors du match de qualification à l’Euro 2024 contre la Turquie En tout, 6000 places seront fermées pour le prochain match à domicile , entre les comportements observés face à la Turquie et ceux face à la Lettonie un mois avant. La sanction est assortie d’une amende de 30 000 euros.

Côté Serbie et Monténégro, les sanctions sont plus fortes et font suite à des événements survenus lors du match de qualification à l’Euro 2024 entre les deux équipes. Un match assez chaotique en tribunes et hors du stade, entre allumages de fumigènes, comportements racistes ou encore revente de billets au marché noir. Pour toutes ces raisons, la fédé serbe écope du jackpot avec des amendes qui montent à près de 90 000 euros, en plus d’un huis-clos pour le prochain match à domicile de l’équipe nationale. Pour le Monténégro, ce sera 15 000 euros d’amende et une interdiction de vendre des billets aux fans monténégrins pour le prochain déplacement de leur équipe. Les deux pays doivent aussi discuter du montant des réparations pour les dégâts causés par les supporters du Monténégro, qui ont détruit quelque 205 sièges du stade Marakana de Belgrade.

Mais bon, on n’est plus à ça près.

