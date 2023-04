Pronostic Monténégro Serbie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Serbie reste solide face au Monténégro

Cette 2e journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 nous offre une affiche entre deux sélections issues de l’ex-Yougoslavie avec ce duel entre le Monténégro et la Serbie. Les Monténégrins n’ont toujours pas réussi à se qualifier pour une compétition internationale depuis qu’ils ont obtenu leur indépendance. Tombé dans un groupe relevé, le Monténégro avait été dominé par les Pays-Bas, la Turquie ou la Norvège. Lors de la dernière Ligue des nations, la sélection des Balkans avait remporté deux rencontres face à la Roumanie qui lui ont permis de conserver sa place en Ligue B. Ensuite lors du rassemblement de novembre, le Monténégro a connu de nouvelles désillusions avec un nul face à la Slovaquie et un revers contre la Slovénie. En revanche, les partenaires de Jovetic ont remporté leur première rencontre des éliminatoires pour l’Euro 2024 en Bulgarie (0-1) sur une réalisation de Krstovic. Les cadres de cette sélection sont le capitaine Jovetic, passé par Monaco, le défenseur Savic de l’Atlético ou Marusic de la Lazio.

De son côté, la Serbie a participé au dernier Mondial en remportant son groupe éliminatoire devant le Portugal. Au Qatar, les Serbes n’ont pas réussi à sortir de leur poule relevée qui comprenait également le Brésil, la Suisse et le Cameroun. Les Aigles étaient pourtant arrivés en confiance puisqu’ils avaient remporté leur groupe de Ligue des nations B devant la Norvège. Pour commencer cette campagne des éliminatoires, la Serbie a fait le taf en dominant la Lituanie (2-0) grâce à Tadic et Vlahovic. Le sélectionneur Dragan Stojkovic possède un groupe de qualité avec Tadic, Kostic, Milinkovic-Savic, Lukic et un duo d’attaque très performant avec Vlahovic et Mitrovic. Portée par le talent individuel de ses stars, la Serbie devrait dominer le Monténégro.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

