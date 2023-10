Pronostic Serbie Monténégro : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Serbie fait un pas vers la qualif contre le Monténégro

Sortie prématurément de la dernière Coupe du Monde dans une poule assez relevée, la Serbie veut participer à son premier Euro depuis son indépendance et faisait office de favorite dans ce groupe. Mais les Serbes sont en difficulté avec une deuxième place, avec seulement 2 points d’avance sur leur adversaire du soir qui possède un match de retard. En effet, les deux défaites face aux Hongrois (2-1 lors les deux matchs) leur ont compliqué la tâche. Victoire impérative donc pour se rassurer, pour une équipe très complète. Malgré les absences de Lazovic (Hellas Vérone), Grujic (Porto), Ilic (Troyes), et des attaquants Jovic (Milan) et Vlahovic (Juventus), on retrouve des joueurs de grande classe, à commencer par Gudelj (Séville), Milenkovic (Fiorentina) et Pavlovic (RB Salzbourg) en défense, et les milieux Tadic (Fenerbahce, 101 sél, 21 buts), Kostic (Juventus), Milinkovic-Savic (Al Hilal), Maksimovic (Getafe) et Radonjic (Torino). En attaque, le redoutable buteur Mitrovic (Al Hilal, 84 sél, 55 buts) est toujours un cadre dans cette sélection et devrait occuper le poste de numéro 9.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Tout comme leur adversaire serbe, les monténégrins n’ont jamais disputé d’Euro depuis leur indépendance, et sont encore en course pour disputer le prochain. En cas de bon résultat ce soir, la qualification se rapprocherait pour eux, mais la tâche s’annonce quand même assez complexe. A l’aller, la Serbie l’avait d’ailleurs facilement emporté (0-2), et l’effectif est moins complet qu’en face. Quelques absences aussi de ce côté, mais es joueurs clé de l’équipe sont disponibles pour la rencontre : Jovetic (Olympiakos, 32 buts en 71 sél), le vice-capitaine de la sélection, Savic (Atlético Madrid, 9 buts en 70 capes) et l’intéressant Marusic (Lazio, 57 sél). L’attaque sera probablement occupée par l’attaquant de Lecce, Krstovic (auteur de ses deux premiers buts en sélection lors de ces éliminatoires). La Serbie n’a plus le droit à l’erreur et devrait à nouveau l’emporter comme à l’aller, cette fois devant son public. Mitrovic pourra jouer le match complet en l’absence de Vlahovic, et aura amplement le temps d’inscrire au moins un pion comme il sait si bien le faire.

► Le pari « Victoire Serbie » est coté à 1,42 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 142€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Mitrovic buteur » est coté à 1,88 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 188€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Serbie – Monténégro :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Serbie Monténégro détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Monténégro Serbie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024