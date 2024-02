Le sélectionneur croate U17 viré et accusé de soutenir le Betis contre le Dinamo Zagreb

On ne blague pas avec l’unité nationale.

Comme rapporté par le Corriere dello Sport, le sélectionneur de l’équipe nationale U17 de la Croatie a été démis de ses fonctions ce jeudi, en amont de la rencontre entre le Real Betis et le Dinamo Zagreb, en barrage de Ligue Conférence. Quel lien de cause à effet entre son licenciement et le match ? Interviewé en amont du duel en tant qu’expert, Robert Jarni (55 ans) a en effet surtout salué le « travail remarquable » de Manuel Pellegrini à la tête du club verdiblanco, indiquant que les Andalous étaient, selon lui, les favoris de la double manche. « Le Betis est indiscutablement meilleur, avec 3-4 joueurs de très grande qualité. Il se peut que le Dinamo marque un but, mais ensuite ? L’équipe oscille entre des hauts et des bas, est trop irrégulière. Cinq joueurs importants sont également partis », a-t-il déclaré.

Les déclarations de l’ancien international croate, troisième du Mondial 1998 notamment, n’ont pas été du goût de la Fédération croate de football (HNS), qui s’est empressée de rompre son contrat, invoquant des « déclarations inopportunes » et cataloguant visiblement son intervention comme du supportérisme mal placé, doublée d’une absence de sentiment patriotique. « Notre conseil d’administration estime que chacun peut soutenir qui il veut. Pour autant, cela n’est pas souhaitable quand une équipe croate est concernée. Nos standards sont élevés et il est inadmissible qu’un entraîneur d’une équipe nationale croate soutienne ouvertement l’adversaire d’une équipe croate. Nous estimons qu’il s’agit de la bonne décision pour protéger l’unité de la famille du football croate », s’est justifié l’organisme. Il faut dire que Jarni, ancien latéral de l’Hajduk Split et toujours supporter du club, n’est pas censé porter le rival du Dinamo dans son cœur.

Jarni s’en va après 13 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites accumulées en 2 ans.