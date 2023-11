La Croatie qualifiée à l’Euro, le Pays de Galles barragiste

Le Pays de Galles y a cru…

Mais malheureusement pour la nation de Gareth Bale, la Croatie a fait le boulot : contre l’Arménie, la bande de Modric a glané un court succès en dominant son adversaire grâce au crâne de Budimir et s’est qualifiée pour l’Euro 2024 lors de l’ultime journée des éliminatoires. À son image, finalement. Les Dragons, qui ont concédé le nul devant la Turquie (ouverture du score précoce de Williams, égalisation de Yacizi sur penalty au cœur du second acte), doivent donc se contenter des barrages et devront en montrer davantage pour rallier l’Allemagne.

Du côté de Gibraltar, nouvelle raclée : même s’ils ont fait moins bien que la France, les Pays-Bas se sont fait plaisir en achevant leur set de tennis sur une bulle (superbe triplé de Stengs, tête de Wieffer, réalisation de Koopmeiners et coup de casque de Gakpo dans le temps additionnel). Pendant ce temps-là, dans le groupe I, il y a eu des buts dans tous les matchs, même si personne n’avait quasiment plus rien à jouer : la Roumanie a battu la Suisse sur la plus courte des marges (via Alibec, en renard), la Biélorussie a fait de même au Kosovo (avec Antilevski comme héros), et Israël a muselé Andorre (contre-son-camp de Cervas, et break signé Kinda).

Pas sûr que Nice ait fait le bon choix, cet été…

Gibraltar 0-6 Pays-Bas

Buts : Stengs (10e, 50e et 62e), Wieffer (20e), Koopmeiners (38e) et Gakpo (81e)

Croatie 1-0 Arménie

But : Budimir (43e)

Pays de Galles 1-1 Turquie

Buts : Williams (7e) pour le Pays de Galles // Yacisi (70e, SP) pour la Turquie

Roumanie 1-0 Suisse

But : Alibec (50e)

Kosovo 1-0 Biélorussie

But : Antilevski (43e)

Andorre 0-2 Israël

Buts : Cervos CSC (29e) et Kinda (81e)

