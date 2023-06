Euro espoirs : le Portugal se rate, la Belgique et les Pays-Bas se neutralisent et l’Ukraine assure

Groupe A :

Belgique 0-0 Pays-Bas

Dans cette affiche qui sentait bon le Benelux, les jeunes Belges, baladés lors de la première mi-temps, grattent un nul plutôt logique face aux Pays-Bas (0-0). Il faut pourtant patienter 25 bonnes minutes pour enfin voir les Diablotins venir pointer le bout de leur nez dans le camp adverse. Le temps pour Maarten Vandevoordt et sa défense de se démener pour empêcher les Jong Oranje de concrétiser leur domination (69% de possession pendant les 45 premières minutes). Des efforts payants puisque la plus belle occasion de ce premier acte est finalement pour Loïs Openda. Parfaitement lancé par son capitaine Charles De Ketelaere, le Lensois bute sur Bart Verbruggen au moment de braquer la banque (44e).

Tranquille jusque-là, le portier d’Anderlecht voit ses gants chauffer au retour des vestiaires. Fraîchement entré en jeu, Michel-Ange Balikwisha en est notamment responsable et Verbruggen sort un délicieux arrêt du pied alors que l’attaquant belge avait été trouvé dans la surface par une astucieuse déviation d’Openda (75e). Plus équilibré, ce deuxième acte voit les deux équipes enchaîner les coups de chaud dans les deux surfaces au cours des quinze dernières minutes. Vandevoordt en profite pour sortir une dernière horizontale devant Sven Mijnans (84e). Et c’est sur un nul plutôt mérité que les deux équipes se séparent.

Géorgie 2-0 Portugal

Buts : Gagua (37e) et Sazonov (46e)

Expulsion : Araújo (76e) côté portugais

Quasi-parfaits en qualifications (neuf victoires, un nul), les Portugais se sont pris les pieds dans le tapis contre la Géorgie, qui évoluait à domicile ce mercredi soir (2-0). Face à des Jvarosnebi incapables d’aligner trois passes consécutives, Vitinha et sa bande manquent d’abord de créativité pour faire sauter le verrou géorgien et venir inquiéter Luka Kutaladze, titulaire à la place de Giorgi Mamardashvili sur le banc après avoir fait un tour avec les A mardi face à l’Écosse. Le pire arrive ensuite : Giorgi Gagua profite de la naïveté de Tomás Araújo pour lui chiper la gonfle et aller tranquillement ajuster Celton Biai sur la toute première tentative des siens (1-0, 37e). Et sur la deuxième, Saba Sazonov fait à son tour trembler les filets portugais, après un corner, juste avant la pause (2-0, 46e).

Vexés de s’être faits surprendre aussi facilement, les jeunes Portugais partent à l’assaut des cages de Kutaladze après la pause. Si la Selecção das Quinas parvient enfin à se montrer dangereuse, elle bute systématiquement sur l’arrière-garde géorgienne ou sur le gardien du Dinamo Tbilisi. Impuissants et frustrés, les ouailles de Rui Jorge finissent par perdre leurs nerfs et Araújo, déjà coupable sur l’ouverture du score, écope d’un rouge après avoir bousculé Giorgi Gocholeishvili qui filait au but (76e). Une expulsion qui ne change pas vraiment la physionomie de cette partie mais qui permet tout de même aux Géorgiens de réaliser un sacré exploit dès cette première journée face à des Portugais déjà en danger dans cet Euro.

Groupe B :

Ukraine 2-0 Croatie

Buts : Kashchuk (19e) et Sikane (48e)

Dans cette première rencontre du Groupe B, l’Ukraine dompte facilement la Croatie (2-0). Les Molodizhka posent leurs pattes sur le cuir dès les premières minutes et profitent d’un sublime slalom d’Oleksiy Kashchuk dans la défense croate pour venir prendre les devants (1-0, 19e). Piqués par ce pion, les Croates sortent enfin de leur torpeur et commencent à venir inquiéter Anatoliy Trubin (sept tentative lors du premier acte contre quatre seulement pour les Ukrainiens). Une domination stérile puisque ce sont bien Artem Bondarenko et compagnie qui mènent à la pause.

Déjà auteur d’un caramel en première période, Kashchuk se mue ensuite en passeur pour expédier une galette sur la caboche de Danilo Sikane qui double la mise au retour des vestiaires (2-0, 48e). À nouveau, les Croates tentent de se rebiffer dans la foulée mais manquent encore de précision : quatorze frappes rien que lors de la deuxième mi-temps mais une seule de cadrée. Trop peu pour venir faire trembler des Ukrainiens qui contrôlent cette partie jusqu’au bout et sécurisent trois points précieux dans la course aux quarts de finale.

Pronostic Ukraine Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024