Record d’affluence historique attendu pour l’Euro U21

Qui a dit que la Géorgie n’était pas un pays de foot ?

Qu’importe, celle ou celui qui s’est permis de le dire retournera sa veste demain, au plus tard. Ce samedi 24 juin, pour le compte de la deuxième journée de l’Euro U21 – se déroulant en Roumanie et en Géorgie donc – pas moins de 54 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du Stade Boris-Paichadze, tout simplement sold-out pour un succulent Géorgie-Belgique.

Si certains médias annoncent une affluence mignonne de 60 000 supporters, impossible de faire plus que la capacité maximale de l’enceinte qui accueille habituellement l’équipe nationale de rugby, de football, et quotidiennement le FC Dinamo Tbilissi, club le plus titré des équipes géorgiennes. « Le peuple géorgien a toujours été fier et uni, en football comme ailleurs, et c’est donc pour lui que nous jouons. Nos supporters nous donnent de la force, s’est réjoui le sélectionneur des U21 géorgiens Ramaz Svanadze en conférence de presse, tout le monde dit que le stade sera complet, je suis sûr que ça le sera. Nous allons écrire l’histoire ensemble ». Du côté des Diablotins, on se dit heureux de jouer face à un public après leur entrée en lice dans un stade quasi-vide face aux Pays-Bas.

Ah oui, dernière précision : le dernier record date de 1996, lors d’une finale entre l’Espagne, alors pays hôte, et l’Italie. Il y avait 35 500 personnes dans les gradins. Une finale… 35 000 personnes…

Pronostic Géorgie Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024