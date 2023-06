Pronostic Géorgie Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La Géorgie résiste face à la Belgique

La Géorgie a signé l’une des sensations de la 1re journée du championnat d’Europe en dominant le Portugal (2-0). A l’instar de l’équipe première, les espoirs géorgiens confirment leur progression sur la scène européenne. Dans une rencontre largement dominée par la sélection lusitanienne, les Géorgiens se sont montrés cliniques pour faire la différence juste avant la pause avec des réalisations de Gagua et Sazonov, sur les 2 seuls tirs de leur équipe. Grâce à ce succès, la sélection géorgienne a pris les commandes du groupe et serait assurée de se qualifier pour les quarts de finale en s’imposant ce samedi. Qualifiée directement pour cet Euro en tant que pays organisateur, la Géorgie va être soutenue par son public lors de son opposition face à la Belgique. Pour parvenir à accrocher un nouveau succès, le sélectionneur Svanadze compte sur les Mamardashvili, Mekvabishvili, Gagua ou sur l’attaquant girondin Davitashvili.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Belgique n’a pas connu la même réussite pour son entrée en lice. Dans une rencontre très équilibrée face aux Pays Bas, les 2 formations ne sont pas parvenues à se départager et ont dû se contenter du nul (0-0). Ce samedi, les Jeunes Diables sont dans l’obligation de décrocher au moins un nul pour garder leurs chances de qualification pour les quarts. Arrivée en confiance à cet Euro, avec un seul revers lors des 15 derniers matchs disputés, la Belgique va devoir prendre des risques pour s’imposer face à la Géorgie. Le sélectionneur Mathijssen dispose d’excellents éléments avec en tête de file l’attaquant lensois Loïs Openda, qui sort d’une superbe saison avec les Sang et Or. Le buteur nordiste sera épaulé par l’attaquant de l’Union Saint Gilloise Yorbe Vertessen et par le joueur du Milan AC Charles de Ketelaere, capitaine des Jeunes Diables. Ces éléments vont devoir trouver la faille dans le mur géorgien soutenu par tout un stade. Ce samedi, la Géorgie va vouloir surfer sur son succès inaugural pour gêner la Belgique. Solide défensivement, la sélection géorgienne a les armes pour résister face à la Belgique.

► Le pari « La Géorgie ne perd pas ou perd de 1 but exactement » est coté à 1,50 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 150€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 196€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « match nul » est coté à 4,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 410€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Géorgie – Belgique avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Géorgie – Belgique encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Euro espoirs : le Portugal se rate, la Belgique et les Pays-Bas se neutralisent et l'Ukraine assure