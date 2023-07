L’Angleterre souffre contre le Portugal mais rejoint le dernier carré

Angleterre 1-0 Portugal

But : Gordon (34e) pour les Young Lions

L’Angleterre n’avait jusqu’ici jamais battu le Portugal en U21.

Une statistique désormais désuète, puisque les Young Lions ont écarté non sans mal leurs homologues lusitaniens (1-0), à Kutaisi, et vont retrouver Israël dans le dernier carré. En début de rencontre, les Anglais contrôlent les opérations, mais Pedro Neto se retrouve esseulé au second poteau suite à un dégagement manqué de Gardner, sans conséquence suite à une manchette de Trafford (14e). À leur tour, les sujets de Sa Majesté s’emmêlent les pinceaux dans la surface portugaise, et à force de vouloir multiplier les décalages, Ramsey oublier même de tirer (28e). La partie manque cruellement de rythme, mais sur une action limpide les hommes de Lee Carsley font la différence : lancé par Madueke sur la droite de la surface, Gibbs-White remet devant le but. Du petit-lait pour Gordon, dont la reprise fait mouche plein centre (1-0, 34e).

Et puis les Esperanças vont se transformer dans le second acte. Le capitaine Dantas n’attrape pas la lucarne (56e), mais les Anglais sont recroquevillés et balbutient totalement leur football. Bernardo voit sa tête fuir le cadre, avant qu’Harwood-Bellis ne brusque l’entrant Araújo par derrière et manque de concéder un penalty (69e). Un frisson parcours définitivement l’Angleterre, lorsqu’Araújo obtient la meilleure situation du match, mais son coup de casque s’écrase sur la transversale de Trafford (73e). Le portier U21 des Skyblues ferme ensuite les jambes sur une nouvelle irruption de Bernardo côté gauche (76e). Les Portugais auront abusé des centres et peuvent s’en vouloir de ne pas avoir fait sauter le verrou de la Perfide Albion.

Toujours pas de but encaissé pour les jeunes lions, mais c’était moins une.

Angleterre (4-4-2) : Trafford – Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons (B. Johnson, 74e) – Madueke (Palmer, 74e), A. Gomes (Skipp, 80e), C. Jones, Ramsey (Smith-Rowe, 67e) – Gordon, Gibbs-White. Sélectionneur : Lee Carsley.

Portugal (4-3-3) : Biai – Zé Carlos, Penetra, Amaro, N. Tavares – J. Neves, Dantas, S. Costa (Bernardo, 46e) – F. Conceição (Moreira, 87e), F. Silva (H. Araújo, 65e), Neto (Vitinha, 90e). Sélectionneur : Rui Jorge.

