Pronostic Angleterre Portugal : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Angleterre solide face au Portugal

Contrairement à une Allemagne déclinante, l’Angleterre est l’une des nations les plus régulières des dernières années, que ce soit avec l’équipe A, mais aussi avec ses sélections de jeunes. Arrivés à l’Euro dans la peau de favoris, les Young Lions ont parfaitement lancé leur compétition. En effet, les hommes de Lee Carsley ont réalisé un parcours parfait avec 3 victoires sur le même score de 2-0. Pour leur entrée en lice, les Anglais avaient pris le meilleur sur la Tchéquie avant de faire le taf face à Israël. Déjà qualifiés avant le troisième match, les Young Lions ont confirmé leurs excellentes dispositions en dominant l’Allemagne (2-0), championne d’Europe en 2021. Lors de cette rencontre, des Anglais fortement remaniés ont assuré en réalisant une superbe entame de match, avec un but dès la 4e minute par Cameron Archer, avant que le talentueux Harvey Elliott n’aggrave le score sur une très belle action individuelle. Ces joueurs remplaçants lors des 1rs matchs ont montré que le vivier des Young Lions était très important. L’attaquant d’Aston Villa Archer a montré tout son potentiel avec une très bonne activité et un très bon sens de la finition. Pour disputer le quart de finale, le sélectionneur anglais devrait revenir à son XI type avec les titularisations de Colwill, Smith Rowe, Gordon, Madueke, Gibbs-White, Curtis Jones ou Angel Gomes.

En face, le Portugal est passé par la petite porte pour décrocher sa place en quarts de finale. Battue à la surprise générale par la Géorgie (2-0) lors du match d’ouverture, la sélection portugaise a assuré l’essentiel en prenant un point contre les Pays-Bas (1-1). Derniers de leur poule avant la 3e journée, les Portugais devaient s’imposer et compter sur un faux pas des Pays-Bas. Dans un premier temps, les Portugais ont dominé la Belgique (2-1) avec un but inscrit à la 89e minute sur un penalty de Dantas. Ensuite, le Portugal a bénéficié du nul entre les Pays-Bas et la Géorgie. Qualifiée in extremis, la bande de Rui Jorge sera à surveiller lors de ces quarts de finale. Dans cette sélection, on retrouve des éléments très intéressants comme Pedro Neto, Francisco Conceicao, Vitinha, Fabio Silva, Nuno Tavares ou André Almeida. Impressionnante de solidité, l’Angleterre devrait passer sans encombre ce quart de finale face à un Portugal qui n’a pas montré un visage rayonnant lors des premières rencontres.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Dominée par l'Angleterre, l'Allemagne dit adieu à l'Euro Espoirs