Pronostic Portugal Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La Belgique accroche un résultat face au Portugal

Considéré comme l’un des grands favoris de cette poule, voire de l’Euro, le Portugal est passé au travers dans cette entame de compétition. La sélection lusitanienne s’est tout d’abord inclinée face à une Géorgie clinique (2-0), qui a marqué sur ses 2 seuls tirs cadrés, avant de partager les points face aux Pays-Bas (1-1). Contre les Hollandais, les partenaires de Neto (passeur décisif) pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais n’ont pas su conserver leur avance. À la suite de ces résultats, le Portugal se retrouve en dernière position de son groupe et n’est plus maître de son destin. Pour parvenir à décrocher leur place au prochain tour, les Portugais sont contraints de s’imposer et devront également surveiller le résultat de l’autre rencontre. Finalistes de l’Euro 2021, les espoirs portugais sont proches de passer à la trappe dès la phase de poules. Ce résultat peut paraître surprenant au regard du potentiel de cette sélection qui comprend Neto (Wolverhampton), Vitinha et Nuno Tavares (OM), Fabio Silva (PSV) ou Conceicao (Ajax).

De son côté, la Belgique est actuellement dans le bon wagon puisqu’elle occupe la 2e place de la poule. Néanmoins, les Belges ne sont assurés de rien et doivent s’imposer pour garantir leur participation aux quarts de finale. Tenus en échec par les Pays-Bas (0-0) lors de leur entrée en lice, les Jeunes Diables doivent encore se demander comment ils ont fait pour ne pas s’imposer face à la Géorgie. Dominateurs face au pays hôte, les Belges sont rentrés au vestiaire avec une avance de 2 buts. Ensuite, la Belgique a levé le pied et a permis aux Géorgiens de revenir au score (2-2). Malgré de très belles opportunités pour aggraver la marque, les partenaires de Loïs Openda ont permis aux Géorgiens d’espérer pour finalement égaliser à quelques minutes de la fin. Auteur d’une bonne prestation, la Belgique nourrit quelques regrets avec les 2 points perdus en route. Néanmoins, les Jeunes Diables doivent repartir de l’avant, car ils ont toujours leur destin entre leurs mains. Pour cela, les excellents De Ketelaere, Openda, Vranckx, Matazo, Ramazani et Balikwisha doivent hausser le ton pour prendre le meilleur sur le Portugal. Au regard de leurs performances lors des 2 premières journées, les Belges semblent les mieux armés pour décrocher un résultat lors de cette opposition, et par conséquent envisager une qualification pour les quarts de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

