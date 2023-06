Pronostic Pays-Bas Croatie : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue des Nations

Les Pays Bas passent à domicile la Croatie

En remportant son groupe de Ligue des Nations en dominant notamment la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles, les Pays-Bas ont assuré leur place dans ce Final 4 de LDN. Depuis cette 1re place, la sélection batave a disputé le Mondial au Qatar où les Oranje se sont inclinés en quart de finale face à l’Argentine lors d’un match spectaculaire (2-2) conclu lors des tirs aux buts. Suite à cette élimination et surtout aux problèmes de santé de Van Gaal, la fédération néerlandaise a rappelé Ronald Koeman qui avait vu sa 1re expérience s’arrêter car le technicien avait succombé aux sirènes du FC Barcelone. Pour son 1er match de retour du Qatar, les Pays-Bas avaient été surclassés au stade de France par les Bleus (4-0) avant de se reprendre à domicile contre Gibraltar (3-0). Pour disputer ce Final 4 à domicile, Koeman s’appuie sur un groupe classique avec les Blind, van Dijk, Dumfries, Wijnaldum, de Jong, Bergwijn, Malen ou Gakpo, mais Depay et de Ligt sont blessés. A noter également, que l’ancien Parisien Simons poursuit sa montée en puissance et pourrait être titularisé.

En face, la Croatie est une nation toujours présente au plus haut niveau malgré un renouvellement permanent de l’effectif. Après avoir été finaliste de la Coupe du Monde 2018, la sélection au maillot à damier a confirmé au Qatar en se hissant dans le dernier carré, s’inclinant seulement face au futur champion du Monde, l’Argentine. Avant cela, les hommes de Dalic avaient réalisé une Ligue des Nations intéressante en remportant un groupe dans lequel on retrouvait la France, l’Autriche et le Danemark. Pour le début de ses éliminatoires à l’Euro, la Croatie a été tenue en échec à domicile par le Pays De Galles (1-1). Par la suite, la sélection croate s’est reprise en Turquie (0-2) grâce au duo Pasalic – Kovacic, impliqué sur les 2 buts. Depuis la Coupe du Monde, Dejan Lovren a pris sa retraite internationale. En revanche, les Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic, Majer ou Livakovic sont toujours présents. De son côté, la pépite Gvardiol, blessée, manquera ce Final 4. Ayant la chance de jouer ce Final 4 devant son public, les Pays-Bas devraient prendre le dessus sur la Croatie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

