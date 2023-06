La Croatie achève les Pays-Bas et s’offre la finale de Ligue des nations

Avec efficacité et caractère, la Croatie s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des nations en battant les Pays-Bas en prolongation au bout d'un match au scénario fou (2-4). Buteur et influent, Luka Modrić a été étincelant, comme souvent.

Pays-Bas 2-4 Croatie

Buts : Malen (33e) et Lang (90+5e) pour les Oranje // Kramarić (55e, SP), Pasalic (73e), Petković (98e) et Modrić (116e) pour les Vatreni

Au terme d’un démarrage de Final Four de Ligue des nations accroché et surtout très indécis à Rotterdam ce mercredi soir, la Croatie a éteint les Pays-Bas après prolongation (2-4) pour rallier la finale. Dimanche, Luka Modrić et les Vatreni auront l’occasion de décrocher le premier titre de leur histoire.

Le cache-misère Malen…

Dans une première période peu animée, les Oranje ont rapidement pris le jeu à leur compte sans toutefois parvenir à inquiéter les Croates. Alors qu’un faux rythme était en train de s’installer, la première vraie opportunité de la partie a été pour Teun Koopmeiners : lancé en profondeur par une magnifique transversale de Nathan Aké, le milieu a eu une occasion en or d’ouvrir le score, mais sa frappe est venue mourir dans le petit filet du portier adverse (30e). Ce n’était que partie remise : décalé intelligemment par Mats Wieffer après un beau mouvement collectif, Donyell Malen a eu tout le temps de battre Dominik Livaković d’un tir croisé pour inscrire son cinquième but en sélection, sur la première tentative cadrée des locaux (1-0, 34e).

… avant la révolte croate

Au retour des vestiaires, Andrej Kramarić, servi par la soyeuse patte de Modrić, a éliminé Lutsharel Geertruida, mais n’est pas parvenu à cadrer sa frappe. Après ce premier avertissement, les Croates ont obtenu un pénalty à la suite d’une faute évitable de Cody Gakpo sur Modrić : Kramarić a eu l’occasion de se racheter et ne l’a pas gâchée, en ajustant Justin Bijlow plein axe (1-1, 55e). Malgré ce pion, la rencontre a eu du mal à décoller. Le capitaine des Vatreni – qui joue probablement ses dernières minutes sous le maillot croate – a offert une magnifique balle de but à Ivan Perišić de l’extérieur du pied, mais le joueur de Tottenham a raté sa volée… Avant qu’une faute croate soit de toute façon sifflée.

Les hommes de Zlatko Dalić finiront par prendre l’avantage quelques minutes plus tard : sur la gauche de la surface néerlandaise, Luka Ivanusec a centré en direction du point de pénalty et trouvé Pašalić, qui n’a eu plus qu’à conclure d’une reprise du pied gauche (1-2, 73e). Les Oranje ont poussé en toute fin de match, Gakpo a gâché une énorme occasion de remettre les deux équipes à égalité, avant que l’entrant Noa Lang ne délivre les Pays-Bas à quelques secondes du gong : sur un ballon mal repoussé à la suite d’une remise de la tête de Virgil van Djik, l’ailier de Bruges a claqué une reprise de volée pleine de sang-froid qui a laissé Livaković totalement impuissant (2-2, 90e+6).

Les Croates ne se sont pas laissés abattre et ont repris les devants lors de la première période de la prolongation, grâce à un missile aux 20 mètres du joker Bruno Petković, qui a pétrifié Bijlow sur sa ligne (2-3, 98e). Après avoir revêtu la cape de héros, Lang s’est totalement loupé alors que le but était grand ouvert à la suite d’un arrêt du portier adverse sur un centre-tir de Steven Bergwijn (110e). Après une faute de Tyrell Malacia, Modrić a scellé la qualification croate sur un penalty en toute fin de rencontre (2-4, 116e). Dimanche, la Croatie affrontera le vainqueur de la rencontre Espagne-Italie, programmée ce jeudi. Histoire de conclure de la plus belle des manières l’ère Modrić ?

Pays-Bas (4-3-3) : Bijlow – Dumfries (Lang, 84e), van Dijk, Geertruida, Aké (Malacia, 105e) – Koopmeiners, de Jong, Wieffer (Wijnaldum, 75e) – Simons (Weghorst, 64e), Gakpo (De Roon, 105e), Malen (Bergwijn, 75e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Croatie (4-3-3) : Livaković – Juranovic (Stanisic, 79e), Sutalo (Petković, 90e), Vida, Perisic – Modrić (Barišić ,118e), Brozovic, Kovacic (Majer, 90e) – Pašalić, Kramarić (Erlic, 90e), Ivanusec (Vlasic, 78e). Entraîneur : Zlatko Dalić.

Revivez Pays-Bas - Croatie (2-4)