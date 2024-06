Matija Šarkić, gardien international monténégrin, est mort à 26 ans

Pensées à sa famille et à ses proches.

Matija Šarkić, gardien de Millwall et du Monténégro, est décédé ce samedi matin à l’âge de 26 ans, a annoncé son club sur les réseaux sociaux. Cités par la BBC, les médias locaux révèlent que le portier se serait effondré dans son appartement, à Budva. International monténégrin (neuf sélections), il revenait tout juste de l’ultime rassemblement de la saison avec son équipe nationale. Le 5 juin dernier, il gardait même les buts de son pays face à la Belgique (défaite 2-0).

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

— Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024