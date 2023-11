L’OM et Lille se neutralisent dans l’ennui

Dans un match sans saveur et sans spectacle, l'OM et Lille sont restés muets et ont pris un point chacun (0-0). Le LOSC reste au pied du podium et Marseille n'avance toujours pas.

Marseille 0-0 Lille

Cette fois, il y a eu match au Vélodrome, moins d’une semaine après les graves incidents qui avaient entraîné le report d’OM-OL. Il ne faudrait même pas avoir à le souligner, à vrai dire, même s’il n’y aura rien d’emballant à retenir de cette rencontre entre Marseille et Lille, qui a accouché d’une souris (0-0). Un nul sans saveur, qui ne permet pas aux Nordistes de grimper provisoirement sur le podium et qui laisse les Marseillais au milieu de tableau. Une soirée pour rien, ou presque.

Aucune lumière dans l’ennui

Sur le papier, l’affiche était alléchante ; sur le terrain, la rencontre a surtout été ennuyante. Sans Jonathan David, qui a encore débuté sur le banc pour laisser sa place à Yusuf Yazıcı, Lille a eu la maîtrise technique dans le premier acte. Les Dogues ont fait circuler le ballon, comme ils savent le faire, en faisant pencher sur le côté droit, où Edon Zhregrova a beaucoup provoqué sans réussir à déstabiliser la défense marseillaise (plusieurs centres contrés). Il a fallu une erreur de Valentin Rongier et un Pau López trop avancé pour voir le LOSC faire trembler son adversaire et la barre transversale, le lob lointain de Yazıcı étant presque parfait. Le Vélodrome a pu souffler et a dû attendre un tacle rageur de Samuel Gigot pour s’enthousiasmer, tant leurs protégés ont manqué de précision et de folie. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais ce sont les Phocéens qui ont signé la seule tentative cadrée avant la pause, d’un tir trop gentil de Rongier qui a fini sa route dans la niche de Lucas Chevalier. Le portier lillois a été attentif et très heureux de voir Amine Harit louper une occasion en or à quelques secondes de l’entracte, l’international marocain ne transformant pas un excellent centre de Jonathan Clauss en envoyant sa reprise du droit à côté, alors que le but était ouvert.

Une belle opportunité de chaque côté, peu de spectacle… En résumé, un match assez décevant et l’espoir, quand même, de voir autre chose en seconde période. Ce n’était pas à l’ordre du jour des deux équipes, qui ont davantage brillé par leur solidité défensive que par leurs mouvements offensifs. Jordan Veretout a pris sa chance de loin, Angel Gomes a frôlé le ballon de la tête sur un centre bien travaillé par Zhegrova, et Clauss a botté un coup franc au-dessus. Quand l’OM a enfin trouvé Aubameyang dans la profondeur, il a trouvé le pied d’Alexsandro pour lui retirer la chique, alors que Gigot, très bon pour son retour après plus d’un mois sans jouer, a dû laisser ses copains pour les vingt dernières minutes. Les changements des deux côtés n’ont rien changé à l’histoire. Le déchet technique a pris le dessus sur tout le reste, peut-être même sur la bronca réservée à Aubameyang à sa sortie et les applaudissements pour Vitinha, qui n’a pas non plus trouvé la clé. Côté LOSC, Gomes a déclenché une belle frappe repoussée par López, et Adam Ounas a mal joué un contre. Il y a bien eu un coup de tête de Geoffrey Kondogbia sur lequel Chevalier s’est bien couché, mais c’est tout, et ce match ne méritait pas autre chose qu’un 0-0.

OM (4-3-3) : López – Clauss, Gigot (Meïté, 68e), Mbemba, Lodi – Veretout (Ndiaye, 68e), Rongier, Kondogbia – Sarr (Vitinha, 77e), Aubameyang (Correa, 77e), Harit. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André, Bentaleb – Zhregrova (Cabella, 79e), Gomes (Haraldsson, 90e), Cavaleiro (Ounas, 71e) – Yazıcı (David, 90e). Entraîneur : Paulo Fonseca.