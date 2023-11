Incidents OM-OL : À qui la faute ?

Le casting :

Sacha Houlié : Député de la Vienne et supporter de l’Olympique de Marseille.

Kilian Valentin : Porte-parole de l’ANS (Association nationale des supporters).

Alain Orsoni : Ancien dirigeant de l’AC Ajaccio et président du club corse entre 2008 et 2023.

Était-ce logique d’annuler OM-OL après les événements qui se sont déroulés en amont de la rencontre ?



Sacha Houlié : Sans aucun doute. À partir du moment où ni les joueurs de l’OL, ni de l’OM, ne souhaitent jouer, ça paraît logique. Vu la gravité des faits, tout le monde devrait comprendre que cette rencontre ne pouvait pas se disputer. Et de toute façon, c’est l’arbitre qui prend la décision en dernier ressort. Après avoir consulté tout le monde, l’arbitre a décidé que le match ne pouvait pas avoir lieu, raison pour laquelle d’ailleurs c’est lui qui a fait la conférence de presse.

Kilian Valentin : C’est logique à partir du moment où toutes les parties prenantes ont jugé que c’était la meilleure décision à prendre. De toute manière, après ces malheureux évènements et tout ce qui a suivi, la décision finale ne laissait pas une grande place à un autre chemin à suivre. Ça n’étonne personne que Fabio Grosso ne pouvait pas tenir son poste pour la partie et que l’ensemble des joueurs de l’OL puissent se rendre disponible. Qui pouvait s’imaginer que la rencontre prenne cette tournure ?

Alain Orsoni : Il y a le facteur de la pression, de la décision rapide à prendre parce qu’il y a 65 000 supporters qui attendent… Mais je pense deux choses : d’abord que toute personne normale et sensée est choquée par tous ces incidents que tout le monde doit condamner très fermement. Et je pense aussi que dès qu’un acteur est gravement blessé, c’est impossible de disputer le match. Enfin, comment demander à des joueurs de venir sur la pelouse quand ils n’ont pas envie de le faire ? Toutes ces réactions sont légitimes. Il y a eu à l’extérieur du stade des incidents d’une extrême violence.

Sacha Houlié : Ce qui est important, c’est que les pouvoirs publics n’ont jamais influencé cette décision et se sont pliés pour que le stade rempli de supporters marseillais et lyonnais puisse être vidé dans de bonnes conditions. Le risque était qu’il y ait un « suraccident ». Malgré la gravité des évènements, on peut se féliciter d’une telle réaction de la part de la préfecture. La préfète de police de Marseille est réputée pour organiser des déplacements extrêmement difficiles. Elle l’avait fait avec brio contre le PAOK ou l’Eintracht Francfort… En amont de ce rendez-vous, elle avait mis toutes les chances de son côté en impliquant toutes les parties prenantes. On peut lui reconnaître de ne pas être frileuse et d’avoir pris ses responsabilités.

Malgré la gravité des évènements, on peut se féliciter d’une telle réaction de la part de la Préfecture qui a accepté la décision arbitrale et fait évacuer le stade correctement. Sacha Houlié

Malheureusement, le football français a déjà dû faire face à des bus caillassés. On dirait pourtant qu’il a fallu voir l’un des acteurs de la rencontre en sang et blessé gravement pour prendre cette décision. On en serait donc venu à accepter cette violence ?

AO : Ce genre de violence existe dans tout le football, pas que du côté de l’OM. Elle existe dans tous les sports, pas que dans le football. Et elle existe aussi malheureusement sur la voie publique. Parfois, on a trop tendance à fixer le problème sur une ville ou un club. Si on commence à annuler tous les matchs où des supporters bousculent un car… Attention, je ne cautionne absolument pas ces violences. Mais cela va devenir impossible de faire quoi que ce soit si on arrête tout dès qu’on touche à un car.

KV : Je ne crois pas qu’on accepte cette violence. En 2021, OL-OM avait d’abord été interrompu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet avant que le match soit définitivement stoppé. Si à ce moment-là, on avait repris la partie avec la totale incertitude du bon déroulé de la rencontre, j’aurais alors répondu « oui » à cette question. Ici, on est dans un contexte différent. À l’hiver 2019, je me rappelle que Jean-Michel Aulas avait menacé de ne pas disputer l’Olympico au moment d’arriver au stade, juste après que le bus lyonnais se soit fait caillasser. Si quelqu’un avait été touché, je pense que le match n’aurait pas eu lieu. D’un autre côté, il y a forcément des questions qui se posent, notamment autour du sujet de l’acheminement du bus des joueurs, ou de l’arrivée des supporters.

SH : Vous ne pouvez et ne pourrez jamais interdire la bêtise, comme vous ne pouvez pas reprocher quoi que ce soit à une Préfecture qui met en place des moyens considérables pour organiser des déplacements correctement en tendant la main aux supporters. J’ai suffisamment bagarré pour organiser le déplacement de supporters pour ne pas sanctionner les préfets qui prennent le risque de le faire. Et surtout qu’ils le font avec toutes les recommandations du rapport qu’on avait réalisé avec Marie-George Buffet (ancienne ministre des Sports et députée, NDLR). J’appelle les juges à prononcer les peines les plus fermes pour ce groupe d’individus – qui sont plus des délinquants que des supporters – auteur de ce qui ressemble à un guet-apens, en matière de peine principale.

KV : Ces individus ne sont pas des supporters. Ça paraît logique mais il faut tout de même le rappeler. Aucun supporter souhaite qu’une rencontre soit annulée. Allez, disons 99% des supporters parce que ce n’est évidemment jamais tout le monde. C’est impossible de contrôler tous les aspects qui entourent de près ou de loin un rendez-vous sportif. Et c’est donc impossible d’empêcher ce genre de phénomène. Malheureusement, un individu qui a envie de faire n’importe quoi sur la voie publique pourra aller au bout de sa bêtise.

Si on commence à annuler tous les matchs où des supporters bousculent un car, on n’en a pas fini. Alain Orsoni

La ministre des sports et le ministre de l’Intérieur ont rejeté la responsabilité sur les clubs. Êtes-vous d’accord ?

AO : Je suis en total désaccord avec la ministre des Sports et le ministre de l’Intérieur. C’est trop facile de se défausser comme ça. Chacun a ses responsabilités et tout ça est établi bien avant le match. Tout le monde connaît son rôle. La preuve : les clubs qui reçoivent doivent débourser des frais pour mettre en œuvre les décisions prises en accord avec la préfecture. Ce sont eux qui payent les policiers qui viennent autour du stade, autour du terrain et dans les couloirs de l’enceinte. Pour tous les matchs, et en particulier les rendez-vous attendus qui vont amener de la tension, tous les acteurs sont réunis pour évoquer la sécurité. Pendant ces réunions, il est déjà arrivé qu’on me dise : « Monsieur le Président, le dispositif policier n’est pas assez important. Il va falloir l’agrandir. » Et c’est le club qui paye, ça coûte cher ! Pour l’AC Ajaccio, c’était près de 500 000 euros par an.

KV : Aucun des deux clubs ne doit être impliqué là-dedans. Si la responsabilité va au club, c’est que c’est celle des supporters. Et donc, par cheminement, ça serait accepter que les délinquants qui ont réalisé cet incident sont des supporters. Mais on est à des années-lumière d’une personne qui veut profiter du match, qui veut mettre l’ambiance et pousser son équipe. Alors est-ce que c’est la responsabilité de la Ligue ? Non plus. Mais ce n’est pas celle des clubs, et encore moins celle de ses supporters, d’assurer la sécurité sur la voie publique un soir d’Olympico. J’ai entendu le Ministre de l’Intérieur pointer du doigt les groupes de supporters, mais comment peut-il être certain que ces individus cagoulés font partie des groupes ?

SH : Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Oui, je ne pense pas qu’on puisse effectivement incriminer les clubs. Du côté de l’OM, le président Longoria s’est suffisamment farci des groupes de supporters en mettant sa santé en danger pour qu’on lui reproche quoi que ce soit. Depuis, le ménage semble avoir été fait. Pour l’OL, c’est un peu plus compliqué. Les dirigeants sont responsables de leurs supporters qui, manifestement, ont eu un comportement inapproprié – et c’est presque un euphémisme de dire cela quand on parle des saluts nazis et d’autres gestes du même acabit… Mais d’un autre côté, ce n’est pas de leur faute non plus si le bus de leurs fans a été caillassé. Donc je suis assez sceptique, la responsabilité est celle des individus qui se sont ligués pour faire ce guet-apens.

Il faut rappeler que ce n’est pas aux supporters d’assurer le trajet de bus de ses joueurs. Kilian Valentin

De nombreux acteurs ont demandé la mise en place de mesures pour éviter que ce genre d’incident ne se reproduise. Vous avez des idées ?

KV : Est-ce qu’il faut mettre 4 camions de CRS la prochaine fois ? Est-ce qu’il faut mobiliser plus de forces de l’ordre ? Je ne sais pas du tout. À titre d’exemple, il peut y avoir jusqu’à mille membres des forces de l’ordre en Allemagne lors des grands rendez-vous, et il arrive quand même qu’il y ait des troubles à l’ordre public. L’information que nous avons est qu’ils étaient près de 500 policiers et gendarmes à être appelés pour garantir la sécurité de la partie autour du Vélodrome dimanche dernier. Donc que faire pour éviter qu’une canette traverse la vitre d’un bus ? La question revient peut-être aux pouvoirs publics.

AO : C’est un vrai problème, difficile à régler, mais une réaction s’impose. Mais comment empêcher ces illuminés, complètement abrutis, de nuire à la bonne organisation d’un match ? Réfléchissons : si l’hôtel est à quinze kilomètres du stade et que l’équipe en prend la direction, est-ce qu’il faudrait placer un policier tous les cent mètres pour éviter ce genre d’histoire ? C’est impossible. C’est à la police de répondre à ces questions. Comme c’est à elle d’escorter un bus vers un stade. Interdire la vente d’alcool est une solution, peut-être. Mais c’est une solution facile à contourner. Les pouvoirs publics devraient réfléchir à autre chose.

SH : Depuis l’été dernier, la ville de Paris a par exemple interdit la vente d’alcool autour des lieux qui accueillent des évènements sportifs, cinq heures avant son coup d’envoi. C’est une des possibilités. Mais il faut tout de même être clair sur un point : les imbéciles qui veulent jeter des objets trouveront toujours des projectiles X ou Y sur la voie publique. Ce genre de solution peut apporter quelques garanties mais ça ne permet pas la sécurité absolue. Il faut donc penser à d’autres solutions.

KV : La sanction reste souvent l’interdiction d’accéder aux enceintes sportives. Mais ça aussi, est-ce que c’est viable ? Il y a deux semaines, un spectateur auteur de cris racistes juste après la rencontre entre Nancy et le Red Star a été interdit de stade pendant cinq ans. Ça calme forcément et ça dissuade les autres de faire pareil. Après ce sont des sanctions récentes donc on n’a pas assez de recul pour savoir si ça fonctionne. Peut-être faire le bilan dans un an ou deux. Mais entre la bouteille d’eau jetée sur Payet en 2021 et le jet de pétard lancé lors de la rencontre de Ligue 1 Montpellier-Clermont au début du mois d’octobre, cela n’a fait « que » deux incidents en l’espace de trois ans. C’est deux de trop, mais ce n’est « que » deux quand même. On voit que ce sont des actes venus d’individu isolé et que c’est très marginal, peu récurrent. Il faut s’en féliciter.

