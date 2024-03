Ibrahima Konaté révèle comment les mangas l’inspirent avant un match

Génération Dragon Ball Z.

Désormais cadre de l’équipe de France et bien installé en charnière centrale, Ibrahima Konaté s’est confié à France Info sur sa passion pour les mangas. À commencer par Dragon Ball Z, que le défenseur des Reds lit régulièrement avant les rencontres. « Des fois quand je regarde les mangas, mes coéquipiers de Liverpool me disent : “Ibou, tu es trop grand pour regarder ça.” Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que le manga, ce n’est pas qu’un plaisir visuel, ça m’inspire au quotidien, assure l’ancien Sochalien. Il y a de vrais messages ! Parfois, avant certains matchs, je mets des scènes de combat et ça me met une détermination. »

Celui qui avoue préférer Sangoku, car « Vegeta, c’est trop un rageux », affirme également s’inspirer de ces œuvres dans son parcours de joueur professionnel. « La mentalité par exemple d’un Vegeta, travailler pour être meilleur que le meilleur, c’est quelque chose qui me motive. Des fois, tu vas faire un entraînement, tu vas penser à lui et ça va te booster. C’est une inspiration au quotidien. »

À quand la transformation en Super Saiyan ?

