Liverpool prêt à passer à l’attaque pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé a décliné l’offre mirobolante de l’Arabie saoudite, mais dira-t-il non à Liverpool ? Le PSG est vendeur et les Reds sont prêts à saisir l’opportunité selon le Mirror, qui annonce que le club du Merseyside a entamé des discussions avec le champion de France. Liverpool souhaiterait proposer un prêt payant d’une année. La formule permettrait à Paris de récupérer un peu d’argent, et au capitaine des Bleus de signer où il le souhaite dans onze mois, quand son contrat arrivera à échéance. Le tabloïd note un argument qui peut avoir son importance (ou pas) : la mère du crack, Fayza Lamari, est une grande admiratrice du LFC. Rappelons néanmoins que les Reds ne disputeront pas la Ligue des champions cette saison.

