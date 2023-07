Kylian Mbappé n’a pas l’intention d’aller en Arabie saoudite

Anticonformiste jusqu’au bout des ongles.

Alors que le PSG cherche absolument à vendre Kylian Mbappé cet été pour éviter de le voir partir libre l’été prochain, la piste Al-Hilal et son offre mirobolante semblait ravir le club de la capitale. Mais sans grande surprise, l’intéressé ne semble guère ravi à l’idée de passer ne serait-ce qu’une saison en Arabie saoudite. Relevo affirme même que le champion du monde 2018 préférerait vivre une saison blanche (dans l’hypothèse où le PSG refuserait de le faire jouer cette saison) que d’aller faire joujou dans le Golfe avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et consorts.

« Cela ne fait que renforcer la détermination du joueur, à qui il reste une année de contrat. S’il doit rester sur le banc, il restera sur le banc, on verra pour combien de temps parce que la Ligue des champions arrive, expliquent certaines sources proches du joueur au media espagnol. S’ils gagnent, tant mieux, mais comment peut-on avoir un joueur comme ça dans les tribunes si ça ne va pas… » À chaque jour qui passe, Nasser Al Khelaïfi et le PSG voient la pression augmenter autour de ce dossier dans lequel ils n’ont pas la main. Et le feuilleton est loin d’être terminé.

À quand une offre venue du Qatar ?

