Luis Enrique évoque le départ de Jürgen Klopp et salue sa prise de parole

Mais qui avait autant fait l’unanimité dernièrement ?

L’annonce du départ de Jürgen Klopp de Liverpool, officialisée hier, a fait l’effet d’une bombe dans l’univers du football. Si les fans des Reds sont les plus abbattus par cette nouvelle soudaine, les coachs européens sont amenés à s’exprimer tour à tour sur la question. Après Pep Guardiola, c’est Luis Enrique qui a répondu à une question sur le départ du coach allemand. En conférence de presse, avant le choc de Ligue 1 face à Brest, dimanche à 20h45 au Parc des Princes, l’Espagnol, qui n’a jamais affronté l’Allemand en match officiel, n’avait que des compliments à faire sur son homologue : « C’est quelqu’un de très ouvert, très sympathique, qui sait très bien faire son travail dans le monde du football et qui a obtenu des résultats exceptionnels. Il est à court d’énergie, c’est ce qu’il a dit et après neuf ans ça peut se comprendre. Il a eu une belle continuité ». Une usure physique et mentale que comprend aisément l’ancien entraîneur du Barca ou de la Roma et qu’il explique par le fait que « les entraîneurs sont surexposés au niveau médiatique. »

« On est toujours les premiers ciblés quand les résultats ne sont pas bons, a-t-il poursuivi. Cette surexposition fatigue. Parfois les coachs ont besoin de couper un peu. Après neuf ans à Liverpool, son envie de recharger les batteries est compréhensible, avant d’affronter peut-être un nouveau défi dans un autre club ». Une suite de carrière encore incertaine, qui pourrait aussi s’expliquer par une forme de satiété, alors que Klopp a beaucoup gagné avec Liverpool, ce que ne manque pas de souligner Enrique. « Il a réussi à lutter pour des titres dans un moment qui était dominé par Manchester City dans le football anglais. Son équipe en général presse beaucoup, avec un rythme très élevé. Son équipe joue un style de jeu qui plaît, qui est très attrayant. Et il est vraiment sympa, j’aime bien son style. »

Adoubé par ses pairs, c’est la patte de l’expert !

