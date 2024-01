Pep Guardiola sur le départ de Jürgen Klopp : « Je vais mieux dormir ! »

Les supporters de Liverpool, eux, vont passer des nuits plus compliquées.

Ce vendredi en Angleterre, on ne sait pas si la plus grosse information était l’annonce du départ de Jürgen Klopp de Liverpool à la fin de la saison, ou bien le fait que Manchester City a enfin inscrit son premier but au Tottenham Hotspur Stadium. Après sa victoire 1-0 face aux Spurs en 16es de finale de la FA Cup, Pep Guardiola a pu réagir en conférence de presse à la fin de l’ère Klopp. « Je vais mieux dormir ! », a-t-il d’abord rigolé avant de rendre hommage à son confrère : « La veille des matchs contre Liverpool, ça a toujours été presque un cauchemar. Bien sûr, il va me manquer. »

"He will be back." Pep Guardiola with some touching words on the departing, Jürgen Klopp ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/fb7ky2psTY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2024

« Nous ne pouvons pas définir notre période ici sans lui, sans Liverpool. Le meilleur rival que j’aie jamais eu dans ma vie », a même admis le technicien catalan, en incluant leur période commune en Allemagne, lorsque Klopp coachait le Borussia Dortmund, et lui le Bayern Munich. Selon Guardiola, ce départ n’est pas définitif, et il est certain de revoir l’Allemand sur un banc de touche. « Il va manquer à la Premier League, sa personnalité charismatique, la façon dont son équipe joue. Il ne l’avouera pas, mais il reviendra, je le sais ! Le football a besoin d’entraîneurs et de personnalités comme lui », a-t-il affirmé.

L’heure de la rivalité avec Mikel Arteta ?

