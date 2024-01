Fin de carrière pour Jürgen Klopp après Liverpool ?

Clap de fin pour l’un des entraîneurs les plus iconiques de sa génération ?

Après l’annonce choc de son départ de Liverpool en fin de saison, Jürgen Klopp s’est expliqué, déclarant notamment qu’il ne pourrait jamais entraîner un autre club en Angleterre que Liverpool : « pas d’autre club anglais, je peux vous le promettre. Même si je n’ai rien à manger, cela n’arrivera pas. » Son avenir ? « Si vous me demandez aujourd’hui si je serai à nouveau entraîneur, je vous répondrais que non. Je dirais que non. Mais je n’en sais rien, car je n’ai jamais été confronté à cette situation. »

En poste sur les bords de la Mersey depuis plus de huit ans, Klopp se dit « à court d’énergie » et compte donc prendre une pause du football. « Je trouverai autre chose à faire. Mais je ne dirigerai pas d’équipe pendant au moins un an », a-t-il confié. Depuis 2015 et l’arrivée de Klopp (en remplacement de Brendan Rodgers), Liverpool s’est refait une santé en remportant quatre trophées majeurs, dont une Premier League en 2020 et une Ligue des champions en 2019.

Ce serait un repos bien mérité.

Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison