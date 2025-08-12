«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma

Et qu’en pense Luis Enrique ?

Deux petits mois après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG a décidé de se séparer de son gardien balafré préféré pour son retour officiel de vacances. Lucas Chevalier devrait débuter la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Udine à la place de Gianluigi Donnarumma, absent du groupe pour affronter Tottenham. La presse italienne met en cause la gestion des gardiens du club de la capitale. La Gazzetta dello sport, ce matin, titre : « Une claque pour Gigio ».

« À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens »

« Après la gifle, la rupture », commence ensuite le papier, qui cherche à expliquer comment « un des acteurs majeurs du premier triomphe parisien en Ligue des champions, seul gardien de but sur la liste des trente candidats au Ballon d’Or » peut être ainsi évincé. Les qualités de Lucas Chevalier balle au pied sont avancées, ainsi qu’une théorie farfelue : « Après Sirigu et Buffon, c’est au tour de Donnarumma. À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens. » Mouais.

Ailleurs, quand Tuttosport regrette l’absence de « concessions », évoquant un départ de Donnarumma pour au moins 25 millions d’euros (Manchester United et Chelsea sont évoqués), Sky Italia se demande ce qu’il se cache « derrière l’affaire Donnarumma ? », comparant cette fin parisienne à sa fin milanaise, elle aussi en eau de boudin.

Keylor Navas, Salvatore Sirigu et les autres doivent se marrer.

