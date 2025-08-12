S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham

«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma

UL
«Une claque pour Gigio»: la presse italienne réagit à l'éviction de Donnarumma

Et qu’en pense Luis Enrique ?

Deux petits mois après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG a décidé de se séparer de son gardien balafré préféré pour son retour officiel de vacances. Lucas Chevalier devrait débuter la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Udine à la place de Gianluigi Donnarumma, absent du groupe pour affronter Tottenham. La presse italienne met en cause la gestion des gardiens du club de la capitale. La Gazzetta dello sport, ce matin, titre : « Une claque pour Gigio ».

« À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens »

« Après la gifle, la rupture », commence ensuite le papier, qui cherche à expliquer comment « un des acteurs majeurs du premier triomphe parisien en Ligue des champions, seul gardien de but sur la liste des trente candidats au Ballon d’Or » peut être ainsi évincé. Les qualités de Lucas Chevalier balle au pied sont avancées, ainsi qu’une théorie farfelue : « Après Sirigu et Buffon, c’est au tour de Donnarumma. À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens. » Mouais.

Ailleurs, quand Tuttosport regrette l’absence de « concessions », évoquant un départ de Donnarumma pour au moins 25 millions d’euros (Manchester United et Chelsea sont évoqués), Sky Italia se demande ce qu’il se cache « derrière l’affaire Donnarumma ? », comparant cette fin parisienne à sa fin milanaise, elle aussi en eau de boudin.

Keylor Navas, Salvatore Sirigu et les autres doivent se marrer.

Le PSG accueille une nouvelle recrue

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
137
133

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine