Kevin Trapp pourrait devenir mannequin en revenant à Paris

Le bling-bling, ce n’est pas réservé au PSG.

C’est l’une des petites surprises de ce mercato : Kevin Trapp est annoncé du côté du Paris FC. On pensait son potentiel retour dans la capitale motivé par son amour pour la ville, mais selon le quotidien Bild, le club détenu par Bernard Arnault ferait de l’œil au portier allemand aussi pour sa proximité avec le monde de la mode.

Une reconversion en vue ?

La famille Arnault est en effet propriétaire de LVMH, enseigne de luxe dont font partie Louis Vuitton ou Hennessy. Avec une arrivée chez le club parisien tout juste promu en Ligue 1, le grand amateur de mode qu’est Trapp pourrait bien devenir égérie de la marque de luxe française, explique le quotidien allemand.

En même temps, il a la dégaine de l’emploi : 1,89 mètre, une gueule d’acteur et des dents blanches comme la saison de Manchester City. S’il a déjà assisté à plusieurs défilés Louis Vuitton aux côtés de sa femme, le mannequin Izabel Goulart, un contrat au Paris FC permettrait à l’Allemand de 35 ans d’envisager une reconversion toute tracée dans le monde de la mode.

Le genre de fin de carrière qui fait de l’œil à Jules Koundé.

