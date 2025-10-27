Marc Wilmots convoqué par la fédération belge pour ses propos envers l’arbitrage

Il a poussé le bouchon de Liège un peu loin.

Quand Marc Wilmots claque une porte, on l’entend jusqu’à Bruxelles. Après l’arrêt du match Standard-Antwerp à la 87e minute le 17 octobre dernier, à cause des jets de gobelets de supporters en direction de l’arbitre, le directeur sportif des Rouches est désormais dans le viseur de l’Union belge de football. Motif : attitude « non professionnelle, déloyale et inacceptable ». Traduction : il a pété un câble dans le vestiaire arbitral pour pester contre deux décisions – le carton rouge d’Adnane Abid pour une semelle sur Verstraeten et le contact entre Rafiki Saïd et Zeno Van den Bosch dans la surface.

D’après le rapport de Lothar D’Hondt, l’arbitre de la rencontre, Wilmots aurait déboulé smartphone à la main, criant « Regarde ça ! C’est juste ça ! » avant de conclure par un cinématographique « Tout le monde va payer ! » accompagné d’un double claquage de porte façon Tarantino.

Ces stars d’arbitre

Sur DAZN, l’ancien sélectionneur des Diables rouges n’a pas vraiment calmé le jeu : « C’est à chaque fois deux poids deux mesures. Oui, Adnane Abid marche sur le pied. Mais où est l’intention de faire mal ? Combien de fois par match est-ce qu’il y a ce genre de faute ? On est à 10 et on ne voit plus de football ensuite. Sur Rafiki Said aussi, quel est l’intérêt ? Il donne le jaune et il va ensuite tout près du kop pour recevoir des gobelets. Ici, sur la dernière phase, où est la psychologie ? Ça commence à m’énerver, ça fout tout en l’air. Les joueurs donnent tout, ils font un bon match, que voulez-vous qu’ils fassent de plus ? Ici, on nous plombe le match. Je suis surtout déçu pour le football belge ce soir. Les arbitres sont maintenant les stars ! » Résultat : une suspension d’un match ferme, un autre avec sursis et 1 500 euros d’amende sont requis contre lui.

Les 6 minutes 48 restantes ont été terminées trois jours plus tard dans un stade vide, Liège pouvant enfin valider sa victoire sans la célébrer avec son public.

