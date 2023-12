Anderlecht-Standard : les supporters visiteurs interdits jusqu’à la mi-2025

Si même les clubs se mettent à interdire à leurs supporters de se déplacer…

Dans un communiqué commun, les rivaux d’Anderlecht et du Standard de Liège se sont mis d’accord pour interdire les déplacements des supporters visiteurs lors du Classique belge jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, au moins. « Le Clasico qui, pour la majorité des supporters, est basé sur une rivalité saine, a dégénéré quatre fois au cours des six dernières années à cause d’un petit groupe de supporters des deux côtés. C’est pourquoi les deux clubs ont convenu d’une période de réflexion », déclarent les deux clubs.

Les matches entre le RSCA et le Standard sans fans visiteurs jusqu'à la mi-2025 minimum. Meer informatie over de gezamenlijke beslissing met @Standard_RSCL op https://t.co/RCdwJJMN5N 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 11, 2023

Les prémices de cette décision pouvaient déjà être aperçues ce week-end après la double confrontation entre les deux clubs (en Coupe de Belgique puis en championnat). Le Standard se déplaçait pour les deux rencontres, mais pour la deuxième, il a volontairement fait le déplacement sans ses supporters après que des débordements ont eu lien lors du match de Coupe de Belgique, remporté par Anderlecht.

Ne montrez pas ça à Gérald Darmanin, ça pourrait lui donner des idées.

