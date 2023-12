En cas de barrage, l’OL devra faire face à Taylor Swift

L’OL ou du spectacle au Groupama Stadium ?

Propriétaire de son stade, l’Olympique lyonnais enchaîne les événements extra-sportifs du côté de Décines-Charpieu. Une manière de remplir les recettes pour le club surveillé de près par la DNCG, mais qui pose quelques problèmes logistiques. Actuellement bons derniers de Ligue 1, les Rhodaniens ne peuvent pas exclure le fait d’être barragiste à la fin de saison. En cas de double confrontation face à une équipe de Ligue 2, ils devront alors faire face à la concurrence de… Taylor Swift.

La chanteuse américaine doit se produire dans l’enceinte du Groupama Stadium, déjà à guichets fermés, les 2 et 3 juin prochains. Or, le match retour du barrage entre le seizième de Ligue 1 et le club de l’antichambre venu à bout des play-offs est d’ores et déjà prévu le dimanche 2 juin 2024 sur la pelouse de la formation de l’élite. De quoi rajouter un nouveau casse-tête pour John Textor et ses hommes dans une saison qui n’en avait pas besoin

Les supporters signeraient presque pour un barrage contre Saint-Étienne à Gerland.

