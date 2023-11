C’est Textor qui va être content.

Passé devant la DNCG ce mardi, John Textor avait dit avoir « apprécié » le moment. L’Américain va donc être ravi de savoir qu’il va, à nouveau, avoir affaire au gendarme financier du foot français. Dans un communiqué publié ce mardi soir, l’instance, après son audition avec Lyon, évoque un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. »

Autres clubs concernés par ce même communiqué, Monaco, Troyes et Valenciennes peuvent souffler : « aucune mesure » n’a été prise contre les trois écuries indique la DNCG. Seuls Nancy et Niort, tous les deux pensionnaires de National, se sont vu imposés un encadrement de la masse salariale et des restrictions de recrutement ou de mutations.

De quoi refroidir un peu plus les rares candidats envisageant de rejoindre la Meurthe-et-Moselle ou les Deux-Sèvres.

John Textor pas inquiet après le passage de l’OL devant la DNCG