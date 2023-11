John Textor pas inquiet après le passage de l’OL devant la DNCG

Le début du mieux pour l’OL ?

Alors que tout va mal cette saison, l’Olympique lyonnais passait ce mardi devant la DNCG pour faire état de ses finances et de ses dettes importantes. Après deux heures de réunion, John Textor, président du club olympien, s’est exprimé au micro de RMC Sport, disant avoir « apprécié » la réunion et estimant que « la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour l’OL ». En juillet, l’ambiance était tout autre puisque le club avait été sanctionné d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (les indemnités de transferts) », ce qui n’avait pas été du goût de l’homme d’affaires américain.

Alors que les finances du club rhodanien sont dans le rouge, avec une dette importante, l’écurie de John Textor semble avoir fait ses preuves devant le gendarme financier : « On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction. » En confiance lors de cette audition, grâce aussi à l’arrivée de nouveaux investisseurs au club qui vont grandement éponger la dette et à la possible vente d’OL Reign, John Textor a demandé la levée des sanctions décidées en juillet, brandissant « le travail sur la dette » qu’il juge impressionnant et le retour des liquidités dans les caisses du club comme arguments.

Après, il était aussi très confiant au mois de juillet…

