OL Groupe est en passe de vendre une de ses équipes

Avec deux trophées remportés en 2022, elles n’avaient clairement pas l’ADN OL.

OL Groupe est en négociation pour vendre son équipe féminine aux États-Unis selon les informations de L’Équipe. L’OL Reign, franchise basée à Tacoma dans la banlieue de Seattle, est affiliée à l’Olympique lyonnais depuis 2020. Les finalistes des derniers play-off et ancienne équipe de la jeune retraitée Megan Rapinoe pourraient faire peau neuve, les propriétaires des Seattle Sounders (MLS) étant les principaux candidats au rachat.

La vente permettrait de renflouer les caisses de l’OL Groupe à hauteur de 53 millions d’euros dans les prochaines semaines. Un argument que John Textor pourrait utiliser à l’occasion de l’audition de Lyon à la DNCG ce mardi. L’Américain se présentera devant le gendarme du foot français pour faire lever les sanctions financières qui pèsent sur son club, toujours lanterne rouge de Ligue 1.

