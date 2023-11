Sortie ratée pour Megan Rapinoe

La soirée d’adieu n’a pas eu lieu.

La finale du championnat américain en guise de dernier match dans le monde pro : le tableau était parfait pour Megan Rapinoe (38 ans). Sauf qu’après seulement cinq minutes de jeu face au NJ/NY Gotham, cette nuit, l’attaquante de l’OL Reign s’est effondrée et a dû sortir du terrain, en boitant, cédant sa place à Bethany Balcer. Sans elle, son équipe s’est inclinée (2-1), au Snapdragon Stadium de San Diego, manquant ainsi d’offrir à Rapinoe ce titre de NWSL qui lui manquait.

Megan Rapinoe goes down with an injury less than three minutes into the NWSL Final in her last career game 💔

She receives a standing ovation from Snapdragon Stadium pic.twitter.com/uwqG2epzMK

