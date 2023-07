Megan Rapinoe va raccrocher les crampons

La fin d’une ère.

Probablement la joueuse de football la plus célèbre du monde, Megan Rapinoe (38 ans) a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle prendra sa retraite en octobre prochain à la fin de la saison américaine : « C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu. Je n’aurais jamais pu imaginer la façon dont le football allait façonner et changer ma vie pour toujours, mais à voir le visage de cette petite fille, elle le savait depuis le début ».

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy

— Megan Rapinoe (@mPinoe) July 8, 2023