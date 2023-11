L'OL annonce l'arrivée de nouveaux investisseurs

De l’argent en attendant les points !

La situation sportive de l’Olympique lyonnais est critique, mais la direction doit aussi composer avec des finances ric-rac. Après les dépenses liées au stade, les PGE liés au Covid et la dette souscrite auprès de la société Holnest, les comptes de l’OL restent un souci majeur pour John Textor, qui a semble-t-il trouvé une nouvelle solution. Ce mercredi soir, OL Groupe a annoncé dans un communiqué qu’« un accord préliminaire a été trouvé avec un groupe d’institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique lyonnais SASU, pour un montant total de 320 millions d’euros, à long terme. »

Pour le moment, l’identité des institutions financières en question n’a pas été dévoilée. « Le closing de nouveau financement devrait intervenir d’ici le 31 décembre 2023, sous réserve d’un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles », apprend-on. « La confirmation des principales agences de notation de crédit et la qualité de nos nouveaux investisseurs témoignent de la force de la marque OL, de l’amélioration de la situation financière du groupe et de la solidité de son plan d’affaires pour l’avenir », a conclu John Textor.

Pas sûr que cela suffise pour calmer les supporters à son égard.