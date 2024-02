La Liga accepte de déplacer un match du Real Madrid pour Taylor Swift

Oubliez Javier Tebas, la vraie patronne du football espagnol est une star de la pop.

La semaine dernière, le Real Madrid avait formulé une demande auprès de la Liga pour avancer son dernier match de championnat de la saison, censé se disputer le 26 mai prochain face au Real Betis. En cause : les Madrilènes souhaitaient laisser plus de temps au Santiago Bernabéu pour se préparer à la venue de Taylor Swift, en tournée mondiale et qui donnera un concert au stade quatre jours plus tard.

Selon les informations de plusieurs médias, la Liga aurait accepté la requête du club madrilène pour organiser la rencontre le samedi 25 mai, le Betis n’ayant aucune objection à disputer le match un jour plus tôt. Le calendrier de la dernière journée de championnat pourrait toutefois s’en retrouver chamboulé : les rencontres sont en effet censées se jouer simultanément pour ne pas fausser l’équité. La saison passée, la Liga avait aménagé la 38e journée de façon que les matchs pour les qualifications européennes se jouent à 18 heures 30 et les matchs pour le maintien à 21 heures. Il faudrait donc s’attendre à ce que d’autres affiches soient reprogrammées, notamment celle de Gérone ou du Barça, qui pourraient théoriquement encore se disputer le titre avec le Real Madrid.

Taylor Switch le calendrier.