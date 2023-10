Bienvenue en National 3 !

Remonté en National 3 l’an dernier, Tours stagne en cinquième division. Et à côté du terrain, ce n’est guère mieux. En déplacement à Poitiers ce samedi à l’occasion de la 6e journée de N3, le TFC a vu le match être arrêté à cause de ses supporters. Alors que Sohan Baldoni venait de redonner l’avantage aux locaux à dix minutes de la fin, celui-ci est venu célébrer devant la cinquantaine de fans tourangeaux venus dans la Vienne. Une provocation pour certains d’entre eux, qui ont bêtement répondu en lançant des projectiles. Après avoir suspendu la rencontre une première fois à l’heure de jeu pour un laser visant les visages poitevins, l’arbitre arrête définitivement la rencontre, sur le score de 2-1.

Les coupables de ces débordements seraient les Turons 1951, selon le président délégué du Tours FC, Richard Plantureux. Très énervé par la situation, Jean-Marc Ettori, le propriétaire corse du club a décidé d’intervenir en direct sur la chaîne YouTube du club, qui diffusait le match, et y a défié ces ultras tourangeaux : « On ne les voit jamais à la Vallée du Cher (le stade de Tours, ndlr), sinon pour faire des bêtises. Bizarrement, à chaque déplacement, ils nous foutent le bordel. Ils nous sabotent le club. Je leur dis, si vous avez des couilles, messieurs, je vous paye votre billet d’avion. Le peu de supporters que vous êtes. Parce que vous êtes un maximum d’une quinzaine de mange-merde. Venez me voir, me rencontrer. Si vous ne pouvez pas, je vais voir comment je peux m’organiser pour monter vous voir. Et nous verrons si vous avez autant de courage dans un stade que devant des hommes, des vrais. Je le dis tranquillement. Je les défie, ces sous-déchets de l’humanité, de venir me voir, me dire, m’insulter, faire quelque chose ».

Si ça, c’est dit « tranquillement »…

