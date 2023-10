Les ultras de Tours répondent à leurs dirigeants

Un mauvais Tours.

Battu par Poitiers ce week-end (2-1) dans son groupe de N3, Tours plonge un peu plus dans la crise. Après la défaite, le propriétaire corse du club, Jean-Marc Ettori, a chargé ses supporters sur la chaîne YouTube du club. Ces derniers sont notamment tenus pour responsables de l’arrêt de la rencontre, ce dont ils se défendent, dans un communiqué. Les Turons 1951 dénoncent « un attroupement à notre encontre des joueurs, du staff et des supporters poitevins. La provocation à son paroxysme ». Avant d’interroger : « Et il fallait se laisser faire lyncher ? Forcément, la défense de nos membres était la priorité et ne s’est faite que par nous-mêmes à cause de l’absence de sécurité. »

Accusés aussi d’avoir provoqué un premier arrêt de la rencontre à cause d’un laser, les ultras tourangeaux nient la responsabilité : « Nous n’avons JAMAIS utilisé de laser en 15 ans d’existence, et ce n’est pas à Poitiers que la règle changera ! Les fumigènes n’ont pas été lancés sur le terrain, tous ceux présents pourront confirmer. Ils ont été mis par terre sur les marches et sans gravité. » Selon eux, cette sortie du propriétaire corse du club n’a pour but que de « cacher la misère des résultats ».

