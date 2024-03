Après la condamnation de Dani Alves, le parquet fait appel pour alourdir sa peine

Le 22 février dernier, Dani Alves a écopé d’une peine de quatre ans et demi de prison par le tribunal supérieur de justice de Barcelone. Si l’avocate du joueur a déjà annoncé leur intention de faire appel à la condamnation, les plaignants aussi ne sont pas satisfaits du jugement. Selon les informations d’AFP, le parquet fait appel afin que le Brésilien écope d’une peine plus lourde, le procureur général ayant requis neuf ans de prison contre lui lors du procès.

Pour rappel, l’ancien joueur du Barça et du PSG a été condamné pour l’agression sexuelle d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone en décembre 2022. Il a toujours nié les faits, basant sa défense sur le fait qu’il était sous l’emprise de la boisson lors de cette soirée. En plus des quatre ans et demi de prison, la juge a également imposé cinq ans de liberté surveillée, neuf ans et six mois d’éloignement et d’interdiction de communiquer avec la victime, ainsi qu’une indemnisation de 150 000 euros et le paiement des frais du procès.