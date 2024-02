Dani Alves va faire appel de sa condamnation

Ce jeudi, Dani Alves a été condamné à quatre ans et demi de prison et a été reconnu coupable d’agression sexuelle par le tribunal supérieur de justice de Barcelone. Le Brésilien était accusé par une jeune femme pour des faits s’étant déroulés en fin d’année 2022 dans une discothèque de Barcelone.

Inés Guardiola, l’avocate du footballeur, a toutefois indiqué que son client allait faire appel. « Je continue à croire en l’innocence de monsieur Alves, a déclaré l’avocate aux médias. Il est en bonne santé, et je vais aller cet après-midi lui expliquer la sentence. Je n’ai pas encore pu l’étudier complètement, mais je peux vous dire que nous allons bien sûr faire appel. »

L’avocat de la victime, David Saez, s’est lui aussi exprimé sur la condamnation qui a été prononcée, bien inférieure aux neuf ans de prison requis par le parquet : « Nous devons évaluer l’ensemble de la condamnation et, à partir de là, voir si la sévérité de la peine imposée peut être comparée à la gravité des faits et des choses qui sont reconnues et prouvées. »

Depuis le début de l’affaire, Dani Alves a toujours clamé son innocence, changeant plusieurs fois de version auprès des enquêteurs et ayant axé sa défense sur un abus d’alcool lors des faits.

La Ligue des champions ou la ligue des matchs chiants