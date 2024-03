Le père de Neymar ne payera pas la caution de Dani Alves

La mise au point.

Neymar et sa famille ne prendront pas en charge la caution de Dani Alves, condamné le mois dernier à quatre ans et demi de prison. C’est ce qu’a affirmé Neymar Senior dans une publication sur les réseaux sociaux : « Comme tout le monde le sait, au début, j’ai aidé Dani Alves, sans aucun lien avec le procès, a écrit le père de l’ancien joueur du PSG. Dans ce deuxième moment, nous sommes dans une situation différente de la précédente, les tribunaux espagnols ont déjà décidé de la condamnation. On spécule et on essaie d’associer mon nom et celui de mon fils à une affaire qui ne dépend plus de nous aujourd’hui. J’espère que Daniel trouvera avec sa propre famille toutes les réponses qu’il cherche. Pour nous, pour ma famille, l’affaire est terminée. Point final. »

La justice espagnole exige une caution d’environ un million d’euros pour libérer l’ancien international brésilien, reconnu coupable d’agression sexuelle. Pour l’heure, l’intéressé reste donc incarcéré. S’il devait être libéré, il se verrait en outre confisquer ses passeports brésilien et espagnol et se verrait contraint de pointer chaque semaine au tribunal, en plus d’une interdiction de quitter le pays.

