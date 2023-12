Le PSG se qualifie en huitièmes par la petite porte

Borussia Dortmund 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Adeyemi (51e) pour le BvB // Zaïre-Emery (56e) pour le PSG

Paris s’apprêtait à vivre une soirée des plus stressantes dans l’enfer du Signal Iduna Park de Dortmund, il n’a pas été déçu. Une nouvelle fois en manque criant d’efficacité offensive, les champions de France sont passés par un trou de souris et disputeront cet hiver leur douzième phase finale de Ligue des champions consécutive. Le nul ramené de la Ruhr suffit en effet à Kylian Mbappé et consorts, deuxièmes grâce à la victoire du Milan à Newcastle.

Deux murailles en mousse

Comme attendu, les attaques prennent bien vite le pas sur des défenses en grande souffrance, pas aidées par les trous béants qui apparaissent de part et d’autre dès les premières secondes. Le Borussia se voit bien frapper en premier, mais Gianluigi Donnarumma se couche bien sur la première mèche allumée par Marco Reus (10e), tandis que Marius Wolf ne concrétise pas non plus (14e). Un premier quart d’heure à tanguer dans tous les sens, puis Paris sort la tête de l’eau et menace très fort en peu de temps. Niklas Süle réussit un sauvetage complètement dingue, alors que Kylian Mbappé avait tout fait (17e), Milan Škriniar est contré dans la surface (18e), Bradley Barcola échoue sur le poteau (20e) et Kolo Muani juste à côté (24e). Une séquence dont le BvB sort miraculé, mais toujours enclin à attaquer, Reus forçant même Donnarumma à une nouvelle envolée (26e), avant que Karim Adeyemi ne se manque de manière inexplicable au bout d’une belle action collective (32e). Un dernier arrêt de Gregor Kobel devant RKM (45e) met fin à un premier acte totalement débridé, au terme duquel il semble presque absurde que les défenses n’aient pas cédé.

17 – Plus jeunes buteurs 🇫🇷 en Ligue des Champions : 🥇 Warren Zaïre-Emery ce soir (17 ans et 280 jours) 🥈 Karim Benzema en décembre 2005 (17a 352j) 🥉 Kylian Mbappé en février 2017 (18a 63j) Espoir. #BVBPSG pic.twitter.com/LVXiKw3veP — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2023

Zaïre-Emery calme la crise de nerfs

Alors que Newcastle a pris les devants à St James’ Park, ce sont des Parisiens virtuellement éliminés qui entament avec bien trop de nonchalance le second acte. Et sont logiquement punis par Karim Adeyemi après une succession de duels perdus (1-0, 51e). Le ciel tombe sur la tête du PSG, qui la relève pourtant dans la foulée grâce à Warren Zaïre-Emery, en force, pour mettre fin à plus de 50 frappes sans marquer dans le jeu pour son équipe en C1 (1-1, 56e). Les Rouge et Bleu respirent à nouveau et le combat de boxe peut reprendre. Tout juste entré en jeu, Donyell Malen fait encore briller un excellent Donnarumma (62e), Mbappé ne trouve pas le cadre (72e), puis voit son but refusé pour hors-jeu (76e). La fin de match est totalement à l’avantage de visiteurs incapables de forcer la décision, mais la bonne nouvelle vient du nord de l’Angleterre, où les Rossoneri renversent la situation. Paris conserve ainsi sa deuxième place et se qualifie par la toute petite porte pour les huitièmes de finale.

BvB (4-3-3) : Kobel – Wolf (Schlotterbeck, 69e), Süle, Hummels, Bensebaini – Brandt, Özcan (Sabitzer, 69e), Reus – Bynoe-Gittens (Malen, 60e), Fülkrug (Haller, 81e), Adeyemi (Reyna, 81e). Entraîneur : Edin Terzic.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernandez – Lee (Ugarte, 68e), Vitinha, Zaïre-Emery – Kolo Muani (Soler, 90e+6), Mbappé, Barcola (Asensio, 82e). Entraîneur : Luis Enrique.